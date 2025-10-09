QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "E". Musisz tylko wskazać państwo, w którym się znajdują

2025-10-09 4:00

Odkryj świat i sprawdź swoją wiedzę geograficzną w naszym czwartkowym quizie! Tym razem bierzemy pod lupę miasta, których nazwy rozpoczynają się od litery "E". Czy potrafisz bezbłędnie wskazać, w jakim państwie leży każde z nich? Przygotuj się na podróż po mapie i udowodnij, że geografia nie ma przed Tobą tajemnic!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę E. Musisz tylko wskazać państwo, w którym się znajdują

Autor: Shutterstock
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "E". Musisz tylko wskazać państwo, w którym się znajdują
Pytanie 1 z 10
Zacznijcie od łatwego punktu! Edynburg to miasto położone w:

