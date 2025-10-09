Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "E". Musisz tylko wskazać państwo, w którym się znajdują
2025-10-09 4:00
Odkryj świat i sprawdź swoją wiedzę geograficzną w naszym czwartkowym quizie! Tym razem bierzemy pod lupę miasta, których nazwy rozpoczynają się od litery "E". Czy potrafisz bezbłędnie wskazać, w jakim państwie leży każde z nich? Przygotuj się na podróż po mapie i udowodnij, że geografia nie ma przed Tobą tajemnic!