QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "D". Dubrownik i Dyneburg na początek

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "D". Podaj kraj, w którym się znajdują Pytanie 1 z 10 No to tradycyjnie zacznijmy od Europy. Gdzie leży Dubrownik? W Chorwacji W Bośni i Hercegowinie W Serbii Następne pytanie

W czwartki skupiamy się na geografii. Tym razem proponujemy wycieczkę po miastach na literę "D". To nie tylko Europa, ale również Afryka, Azja i obie Ameryki. Życzymy powodzenia, dobrej zabawy i znakomitych wyników!