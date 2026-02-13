Sztuczna inteligencja wybrała najlepszy zawód w Polsce

W jakim kierunku warto się kształcić? O to zapytaliśmy sztuczną inteligencję, która po chwili namysłu dała odpowiedź. Okazuje się, że według AI dobrym wyborem będzie lekarz.

Stabilność, której trudno dorównać

Polska od lat zmaga się z niedoborem kadry medycznej. W 2022 roku w Polsce na tysiąc mieszkańców przypadało 3,6 lekarza. Dane Naczelnej Izby Lekarskiej z 2024 roku wskazują jednak, że liczba ta wzrosła do 4,2 lekarza na tysiąc mieszkańców. Niestety, to nadal za mało, więc zapotrzebowanie stale rośnie.

W przeciwieństwie do wielu branż podatnych na kryzysy gospodarcze czy automatyzację, medycyna pozostaje sektorem o wyjątkowo wysokiej odporności na wahania rynku. Niezależnie od koniunktury, lekarze są potrzebni - w dużych miastach, mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich.

Prestiż i zaufanie społeczne

Zawód lekarza od dekad znajduje się w czołówce najbardziej poważanych profesji w Polsce. To praca wymagająca ogromnej wiedzy, odpowiedzialności i odporności psychicznej, ale jednocześnie dająca realny wpływ na życie innych ludzi.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe zawody przyszłości. To "pewniaki" na rynku pracy

32

Ile zarabia lekarz?

Kwestia zarobków lekarzy od lat budzi ogromne zainteresowanie zarówno wśród pacjentów, jak i młodych osób rozważających studia medyczne. To zawód wymagający wieloletniej nauki, specjalizacji i ogromnej odpowiedzialności, dlatego wiele osób zastanawia się, czy wysiłek ten przekłada się na realne wynagrodzenie. W praktyce pensje lekarzy w Polsce są mocno zróżnicowane i zależą od doświadczenia, wybranej specjalizacji, miejsca pracy oraz formy zatrudnienia. Co ważne, od 1 lipca 2026 r. minimalna płaca lekarzy specjalistów ma wzrosnąć:

lekarz ze specjalizacją ma zarabiać ok. 12 910 zł brutto miesięcznie,

lekarz bez specjalizacji ma zarabiać ok. 10 595 zł brutto,

lekarz stażysta ma zarabiać ok. 8 458 zł brutto.

QUIZ. Wymysł AI czy rzeczywistość? Sprawdź się w pojedynku ze sztuczną inteligencją Pytanie 1 z 10 Czy istniała wojna trwająca 38 minut? Tak Nie Następne pytanie