50% szansy!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Które z tych państw ma więcej ludności? Tylko dwie odpowiedzi!

Nasz quizowy sierpień zaczynamy czwartkowym testem z geografii. Tym razem przygotowaliśmy dla Was zestaw pytań, w których są tylko dwie możliwości odpowiedzi. Waszym zadaniem będzie wskazać, które z dwóch wskazanych przez nas państw ma więcej ludności! Dla ułatwienia porównywać będziemy tylko kraje z tego samego kontynentu. Myślisz, że to będzie banalne? Cóż, udowodnij zatem nam to!