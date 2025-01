Miasto na Lubelszczyźnie wyludnia się w zastraszającym tempie. To efekt wojny w Ukrainie?

QUIZ. To najdziwniejsze słowa, jakie możesz usłyszeć na wsi. Wiesz, co znaczą?

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Czy to państwo ma dostęp do morza? Pytanie 1 z 15 Czy Białoruś ma dostęp do morza? Tak Nie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.