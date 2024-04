Quiz matematyczny. Wskaż większy ułamek

Nie ma co ukrywać, matematyka nigdy nie była i nie jest ulubionym przedmiotem uczniów. Podstawową wiedzę matematyczną musi posiadać jednak każdy. Z całą pewnością do podstawowych umiejętności wyniesionych ze szkoły należy znajomość ułamków. To właśnie one są tematem tego quizu. Zadanie jest banalnie proste: trzeba wskazać większy ułamek spośród dwóch (lub trzech) podanych propozycji. Twoje dziecko bez trudu poradzi sobie z tym testem, a Ty zdobędziesz komplet punktów?