Przymrozki do -3 stopni i powrót deszczu. Sprawdź, kiedy dojdzie do załamania pogody

Sebastian Chrostowski
2025-09-25 19:40

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada przymrozki do –3°C w najbliższych dniach. Co gorsza, po pierwszym weekendzie kalendarzowej jesieni (27-28 września) wróci deszczowa pogoda. Typowo jesienną aurą przywita nas również październik. Warto mieć przy sobie parasole i ciepłe kurtki w najbliższych dniach. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Shutterstock
Słoneczny i pogodny weekend, ale z przymrozkami

Od kilku dni w Polsce dominuje słoneczna pogoda z temperaturą na poziomie kilkunastu stopni Celsjusza w ciągu dnia i kilku stopni w nocy. Niebawem ma się to zmienić. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada, że pierwszy weekend kalendarzowej jesieni będzie słoneczny, za wyjątkiem południa kraju w sobotę (27 września) i północnym wschodzie w niedzielę (28 września).

W piątek i sobotę w nocy około zera na północnym wschodzie do 9°C na południowym zachodzie. We wschodniej Polsce przygruntowe przymrozki do –3°C. Temperatura maksymalna od 11°C do 16°C w piątek i do 19°C w sobotę. - Będziemy w zasięgu wyżu, który będzie nam kształtował ładną, słoneczną ale zimną aurę. Jedynie początkowo na południu kraju pozostaje jeszcze strefa frontu atmosferycznego, stąd na tym obszarze więcej chmur i opady deszczu - poinformowała w rozmowie z PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW

Deszcz po weekendzie. Początek października z przymrozkami

Tuż po weekendzie nastąpi załamanie pogody. Dni będą deszczowe. Noce z temperaturą od 3°C w rejonach podgórskich do 12°C na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 8°C w rejonach podgórskich do 16°C na północnym zachodzie.

Na przełomie września i października nadal deszczowo. W nocy temperatura minimalna od zera w rejonach podgórskich do 12°C w strefie nadmorskiej. Temperatura maksymalna od 7°C w rejonach podgórskich do 15°C nad morzem.

Źródło: IMGW

