2025-09-08

Fotoradary w Polsce pojawiają się coraz częściej i tym samym stają się postrachem kierowców. Mało kto jednak wie, że pomarańczowe urządzenia mają określoną tolerancję, a to oznacza, że skrzynka zareaguje dopiero przy przekroczeniu prędkości o pewną wartość. Jaką? Wyjaśniamy!

Fotoradary w Polsce. Postrach kierowców już na każdym kroku

Fotoradary to urządzenia, które służą do pomiaru prędkości. Jeśli pojazd przekracza prędkość obowiązującą na danym terenie, urządzenie robi zdjęcie i rejestruje wszystko w specjalnym systemie. Następnie wystawiany jest mandat karny na właściciela pojazdu. Co ciekawe, pojawiają się już nawet fotoradary, które skanują równie wnętrze auta i tym samym wykrywają czy kierowca korzysta np. z telefonu komórkowego. Mowa dokładnie o fotoradarach Monocam - co prawda nie ma ich jeszcze w Polsce, ale pojawiały się w Niemczech. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Ten fotoradar skanuje wnętrze auta. Urządzenie wyłapuje setki kierowców

O ile trzeba przekroczyć prędkość, żeby dostać mandat z fotoradaru?

Mandaty z fotoradarów nie są czymś przyjemnym, więc kierowcy powinni uważać na te urządzenia i oczywiście stosować się do przepisów ruchu drogowego. Spora część osób kierujących pojazdem mijając fotoradar, ma nadzieję, że akurat tym razem aparat nie zadziałał i wykroczenie zostanie niezauważone. Okazuje się, że faktycznie czasami może tak być, bowiem fotoradary mają określoną tolerancję przy przekroczeniu prędkości. Urządzenie nie zrobi więc raczej zdjęcia w sytuacji gdy w obszarze zabudowanym jedziemy 51 km/h. Jaka jest więc wartość tolerancyjna?

W Polsce fotoradary mają tolerancję 10 km/h, co oznacza, że zdjęcie zostanie wykonane dopiero przy przekroczeniu prędkości o 11 km/h lub więcej. Co ważne, tolerancja ta dotyczy tylko fotoradarów stacjonarnych, a te używane przez policję to już coś całkowicie innego.

Taryfikator mandatów 2025

Poniżej prezentujemy aktualny taryfikator mandatów na rok 2025:

  • przekroczenie do 10 km/h ok. 50 zł i 1 pkt
  • 11–15 km/h - 100 zł i 2 pkt
  • 16–20 km/h - 200 zł i 3 pkt
  • 21–25 km/h - 300 zł i 5 pkt
  • 26–30 km/h - 400 zł i 7 pkt
  • 31–40 km/h - 800 zł (recydywa 1 600 zł) i 9 pkt
  • 41–50 km/h - 1 000 zł (recydywa 2 000 zł) i 11 pkt
  • 51–60 km/h - 1 500 zł (recydywa 3 000 zł) i 13 pkt
  • 61–70 km/h - 2 000 zł (recydywa 4 000 zł) i 14 pkt
  • Powyżej 70 km/h - 2 500 zł (recydywa 5 000 zł) i 15 pkt.
