Gang rozbity

Przelewali gigantyczne środki na "konto techniczne". Pieniądze wyparowały

Lublin: Wybierali przypadkowe ofiary i namawiali ich do transferu pieniędzy na "konto techniczne". W ten sposób przestępcy pozbawiali poszkodowanych niezbędnych do życia środków. Gang został rozbity przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ale to na pewno nie jest koniec sprawy.