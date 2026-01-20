Proboszcz poprosił zmarłych o kontakt. Na cmentarzu wywiesił nietypowe ogłoszenie

Ksiądz pokazał zdjęcie z cmentarza

Parafialne ogłoszenia zwykle dotyczą spraw organizacyjnych i rzadko wychodzą poza lokalną społeczność. Czasem jednak wystarczy jedno zdanie sformułowane w niefortunny sposób, by zwykła informacja stała się ogólnopolską sensacją. Tak było i tym razem – administracyjna kartka wywieszona przy cmentarzu przyciągnęła uwagę internautów i wywołała niemałe poruszenie.

Na ogrodzeniu przed kościołem pojawił się komunikat informujący o planowanej inwentaryzacji cmentarza. Problem w tym, że według dosłownego brzmienia ogłoszenia proboszcz prosił o kontakt telefoniczny osoby, które "spoczywają na tym cmentarzu". Pod treścią widniał podpis duchownego, co tylko wzmocniło absurdalny wydźwięk całej sytuacji.

W związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji cmentarza uprzejmie proszę osoby, które spoczywają na tym cmentarzu o kontakt pod numerem 608…". Proboszcz. - tak brzmiał komunikat na kartce przy cmentarzu.

Zdjęcie ogłoszenia opublikował w sieci ks. Paweł Serewa. Duchowny sam podszedł do sprawy z dużym dystansem i humorem, opatrując fotografię żartobliwym komentarzem, że "Porządek rzecz święta i nie ma, że wieczny odpoczynek".

Choć treść kartki może bawić, wszystko wskazuje na to, że doszło do zwykłego niefortunnego sformułowania. Najprawdopodobniej autor ogłoszenia miał na myśli nie osoby zmarłe, lecz ich bliskich – rodziny lub opiekunów grobów, którzy odpowiadają za formalności związane z miejscami pochówku.

Na czym polega inwentaryzacja cmentarza?

Inwentaryzacja cmentarzy to standardowa procedura, prowadzona przez parafie w całym kraju. Ma ona na celu uporządkowanie dokumentacji, ustalenie stanu grobów i kontakt z osobami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie.