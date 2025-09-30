Prirmark w Polsce

Primark to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci odzieżowych w Europie, znana z szerokiej oferty ubrań w atrakcyjnych cenach. Marka, która powstała w Irlandii pod nazwą Penneys, od kilku lat intensywnie rozwija swoją działalność w Polsce. Jej sklepy cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, a każde kolejne otwarcie przyciąga tłumy. Firma nie zwalnia tempa i zapowiada dalszą ekspansję, która oznacza nowe miejsca pracy i większą konkurencję na rynku handlowym.

Primark wkracza do Lublina. Otwarcie niebawem

To już oficjalne, znana sieć z tanią odzieżą – Primark – planuje otworzyć swój pierwszy sklep w Lublinie. Nowa placówka powstanie w centrum handlowym Felicity i ma stać się jedną z najważniejszych inwestycji handlowych w regionie. Gigant zapowiada, że nowy sklep w Lublinie ruszy w roku finansowym 2025/2026 lub 2026/2027.

Primark zapowiada otwarcie sklepu w Łodzi

Primark w Lublinie. Rekrutacja i wynagrodzenia

Czy w Felicity w Lublinie jest sklep Primark? To pytanie zadawało sobie mnóstwo osób i do tej pory odpowiedź była niestety przecząca. W niedalekiej przyszłości jednak Primark w Felicity w Lublinie powstanie, więc klienci nareszcie będą mogli robić zakupy w znanej sieci. Co ciekawe, aktualnie trwa rekrutacja, a poszukiwani są m.in.:

Visual Merchandiser (dekorator)

doradcy klienta

administrator HR (People & Culture Administrator).

Według informacji portalu lublin.naszemiasto.pl, wynagrodzenie dla dekoratora na pełen etat wynosi 5 866 zł brutto. Doradcy klienta mogą natomiast liczyć na:

4 000 zł brutto przy zatrudnieniu na 3/4 etatu,

2 667 zł brutto na 1/2 etatu,

1 333 zł brutto na 1/4 etatu.

Primark nie ujawnił jeszcze stawek dla doradców pracujących na pełen etat ani dla administratora HR.

W jakich miastach w Polsce jest Primark?

Primark został założony w 1969 roku w Dublinie, gdzie do dziś działa pod marką Penneys. Obecnie sieć liczy ponad 460 sklepów w 17 krajach Europy i Ameryki Północnej.

Na polskim rynku Primark pojawił się stosunkowo niedawno, bo w 2020 roku, otwierając pierwszy sklep w warszawskiej Galerii Młociny. Od tego czasu sieć systematycznie się rozwija i dziś posiada siedem placówek m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach i Bydgoszczy.