Pożar kościoła w Lublinie. Trwa dramatyczna akcja strażaków!

W czwartek rano (25 grudnia) w Lublinie doszło do pożaru poddasza kościoła przy ul. Kunickiego. Jak poinformowała straż pożarna, z żywiołem walczy około 80 strażaków, a nikt nie został ranny.

– Mamy pożar poddasza kościoła przy ulicy Kunickiego w Lublinie. W tej chwili nie wiadomo, co dokładnie się tam pali, czy konstrukcja dachowa, czy ocieplenie. Pożar jest widoczny na kalenicy dachu – powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Lublinie mł. kpt. Bartłomiej Pytka.

Jak dodał, akcję gaśniczą utrudnia znajdująca się w pobliżu instalacja fotowoltaiczna. Strażacy prowadzą działania jednocześnie z zewnątrz i od środka budynku. Do gaszenia ognia wykorzystywane są cztery podnośniki, z których podawane są prądy wody na objęty pożarem dach świątyni.

Pożar wybuchł przed godziną 7 rano. Według strażaków akcja może potrwać wiele godzin, ze względu na skalę zdarzenia oraz konstrukcję obiektu.

– Wiemy, że nikt nie był ewakuowany z miejsca oraz nie ma osób poszkodowanych – podkreślił mł. kpt. Bartłomiej Pytka.

Na miejscu pracuje 18 zastępów straży pożarnej, co daje łącznie około 80 ratowników. W związku z prowadzoną akcją występują utrudnienia w ruchu na ul. Kunickiego, w rejonie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.