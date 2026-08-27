Poważny wypadek na S17

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S17. W okolicach miejscowości Wola Osińska zderzyły się trzy pojazdy, co doprowadziło do całkowitego paraliżu na tej popularnej trasie. Komenda Powiatowa Policji w Puławach przekazała pierwsze informacje na temat wypadku.

- Informujemy, że droga ekspresowa S17 w obu kierunkach - Warszawa i Lublin - jest całkowicie zablokowana na wysokości miejscowości Wola Osińska. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów: Opla, Volkswagena oraz ciężarówki nieustalonej marki

- przekazała policja w Puławach.

Jak informują służby, w wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które przewieziono do szpitala. Na miejscu pracują wszystkie służby, a utrudnienia mogą potrwać przez długi czas.

Jak ominąć zablokowaną S17? Policja wyznaczyła objazdy

Dla kierowców podróżujących w obu kierunkach wyznaczono trasy alternatywne. Aby uniknąć stania w gigantycznym korku, należy stosować się do poleceń policji i korzystać z objazdów.

Objazd w kierunku Warszawy: Policja informuje, że kierowcy jadący w stronę stolicy powinni zjechać z trasy S17 wcześniej.

- Kierunek Warszawa: na węźle Nałęczów ruch kierowany jest na drogę W874, a następnie na dawną drogę krajową 12/17 - informuje policja.

Objazd w kierunku Lublina: Jeszcze bardziej skomplikowany objazd czeka na kierowców jadących od strony Warszawy w kierunku Lublina. Należy zjechać z S17 na węźle Kurów Zachód.

- Kierunek Lublin: od strony Warszawy należy zjechać z S17 na węźle Kurów Zachód na S12 w kierunku Radomia, następnie na węźle Puławy Wschód zjechać na drogę wojewódzką 824 i przez Puławy, Końskowolę oraz Kurów kontynuować jazdę starą trasą do węzła Nałęczów - przekazano w komunikacie.

Policja apeluje o rozwagę!

Służby na miejscu zdarzenia proszą wszystkich kierowców o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności. W oficjalnym komunikacie wystosowano specjalny apel.

- Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz - w miarę możliwości - wybieranie alternatywnych tras. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez pewien czas. Prosimy o cierpliwość i rozwagę

- zaapelowano do kierowców.