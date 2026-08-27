Pogoda dla Lublina: 28-30 sierpnia

Koniec sierpnia w Lublinie zapowiada się zróżnicowanie. Weekend rozpocznie się bardzo przyjemnie, ale w jego trakcie aura pokaże swoje drugie, bardziej kapryśne oblicze. Największe zmiany czekają mieszkańców w sobotę. Na szczęście niedziela przyniesie poprawę i spokojne zakończenie weekendu.

Słoneczny i ciepły początek weekendu

Piątek, 28 sierpnia, będzie udanym wprowadzeniem w czas wolny. W ciągu dnia termometry w Lublinie wskażą komfortowe 26 stopni Celsjusza przy umiarkowanym zachmurzeniu. Słońce nie powinno mieć problemu z przebijaniem się przez chmury. Noc z piątku na sobotę będzie jednak najchłodniejsza w ten weekend – temperatura spadnie do około 10 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 5 m/s.

Sobota z deszczem i silniejszym wiatrem

W sobotę pogoda w Lublinie ulegnie zmianie. To będzie najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą sięgającą nawet 28 stopni Celsjusza. Noc również będzie bardzo ciepła, bo termometry nie spadną poniżej 15 stopni. Niestety, wyższej temperaturze towarzyszyć będzie pogorszenie aury. Niebo zasnuje się gęstymi chmurami i pojawią się opady deszczu. Prognozy wskazują na sumę opadów w okolicach 1 mm. Dodatkowo wzmoże się wiatr, który osiągnie prędkość około 6 m/s, co będzie najwyższą wartością w ten weekend.

Spokojna i pogodna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 30 sierpnia, przyniesie zdecydowaną poprawę pogody. Niedziela w Lublinie zapowiada się słonecznie, z niewielkim tylko zachmurzeniem. Opady deszczu nie są już prognozowane. Temperatura w ciągu dnia wróci do poziomu z piątku i wyniesie około 26 stopni. Noc będzie nieco cieplejsza niż pierwsza w weekend, z wartościami rzędu 13 stopni. Co ważne, wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła będzie jeszcze przyjemniejsze.

Jak spędzić weekend w Lublinie?

Taka prognoza pozwala dobrze zaplanować czas wolny. Piątkowe popołudnie i cała niedziela to idealny moment na aktywności na świeżym powietrzu. Słoneczna i ciepła aura będzie sprzyjać spacerom po parkach, wycieczkom rowerowym czy spędzaniu czasu nad wodą. Z kolei sobota, mimo że najcieplejsza, może pokrzyżować plany plenerowe z powodu deszczu i silniejszego wiatru. Warto mieć w zanadrzu alternatywę i pomyśleć o odwiedzeniu miejsc pod dachem, takich jak galerie, kina czy klimatyczne kawiarnie.

Dane pogodowe: OpenWeather