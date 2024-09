Policjanci odpowiedzą przed sądem za przekroczenie uprawnień. Grozi im do 3 lat więzienia

Na ulicy zawsze trzeba mieć oczy dookoła głowy. Dotyczy to zarówno pieszych jak i kierowców. W miniony wtorek (10 września) na ul. Lwowskiej w Zamościu doszło do potrącenia kobiety z dzieckiem. Zdarzenie miało miejsce po godz. 18.30 na parkingu galerii handlowej. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący toyotą, wyjeżdżając z jednej z alejek parkingowych nie zatrzymał się przed idącą tamtędy kobietą z kilkuletnim dzieckiem. - 44-letnia kobieta i 5-letnia dziewczynka zostały zabrane do szpitala. Z przeprowadzonych badań wynika, że kobieta doznała niezagrażających jej zdrowiu ogólnych potłuczeń, a dziecku nic się nie stało - informuje podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło.

44-latek kierujący toyotą był trzeźwy. Za spowodowanie kolizji otrzymał mandat w wysokości 2500 złotych.

- Pamiętajmy, że poruszając się sklepowymi parkingami należy zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to zarówno kierujących jak i osób pieszych. Warto także stosować zasadę ograniczonego zaufania i obserwować zachowania innych uczestników ruchu - przypominają policjanci.

