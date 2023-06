i Autor: Jacek Bodzak/ Reporter & Marcin Smulczyński/Super Express W Lublinie budują największy pomnik Lecha Kaczyńskiego

Mieszkańcy podzieleni

Pomnik Kaczyńskiego stanie w Lublinie! Jego rozmiary zaskakują wszystkich. Nigdzie takiego nie ma

Pod koniec maja 2023 roku przekazano, że rzeźba Lecha Kaczyńskiego jest gotowa do umieszczenia na pomniku, który powstaje na skwerze w centrum Lublina. Będzie on największym w Polsce pomnikiem tragicznie zmarłego prezydenta. Dla lokalnych działaczy PiS-u ten projekt to priorytet, jednak mieszkańcy są mocno podzieleni.