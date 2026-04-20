Potężny cios w tytoniowe podziemie. Policja przejęła miliony nielegalnych papierosów

Przypadkowa kontrola drogowa drogą do rozbicia grupy przestępczej

Dochodzenie prowadzone przez mundurowych z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą lubelskiej komendy, nadzorowane przez puławską Prokuraturę Rejonową, wystartowało od zwykłego sprawdzenia auta na drodze. Mundurowi skontrolowali samochód dostawczy marki Iveco, którym jechało dwóch mężczyzn.

W trakcie rewizji wnętrza wozu funkcjonariusze natrafili na kontrabandę tytoniową oraz przeszło 300 gramów suszu konopi indyjskich. Błyskawicznie dowiedziono, że ujęci przez mundurowych pasażerowie mają ścisłe powiązania ze środowiskiem pseudokibiców.

Kryminalni wkraczają do akcji. Odkryto wielkie magazyny z kontrabandą w woj. lubelskim

Po znalezieniu lewych wyrobów tytoniowych do akcji wkroczyli funkcjonariusze pionu operacyjnego. W błyskawicznym tempie zlokalizowali tajną dziuplę, gdzie składowano nieopodatkowany towar, rekwirując w tym miejscu dokładnie 870 tysięcy sztuk papierosów.

Na tym etapie śledztwo wcale nie dobiegło końca. Zatrzymani w busie podróżni otrzymali oficjalne zarzuty, przy czym wobec 55-letniego podejrzanego sąd orzekł tymczasowe aresztowanie, natomiast jego 42-letni kompan pozostał na wolności po zastosowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych.

Aresztowanie 49-latka z woj. mazowieckiego i miliony sztuk lewych papierosów

Stróże prawa nie ustawali w wysiłkach, a ich kilkutygodniowa praca operacyjna pozwoliła namierzyć 49-letniego obywatela województwa mazowieckiego. W toku przeszukiwania kolejnych hal oraz pojazdu ciężarowego marki MAN mundurowi przejęli gigantyczną partię 3 milionów 800 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów.

Śledczy odkryli dodatkowo dwie naczepy wypełnione surowcami do wytwarzania i konfekcjonowania trefnych wyrobów, w tym kleje, owijki, maszyny i kilkadziesiąt kilogramów ciętego tytoniu. W ramach zabezpieczenia majątkowego na poczet przyszłych grzywien zarekwirowano pojazd ciężarowy oszacowany na 50 tysięcy złotych.

Mężczyzna w wieku 49 lat usłyszał zarzut czynnego uczestnictwa w zorganizowanej szajce trudniącej się wprowadzaniem na rynek nielegalnych wyrobów. Zgodnie z postanowieniem sądu trafił on do celi na trzy miesiące w ramach tymczasowego aresztu, a za popełnione czyny grozi mu ośmioletnia odsiadka.

Całe postępowanie wciąż nabiera tempa, a prowadzący sprawę śledczy spodziewają się kolejnych zatrzymań w niedalekiej przyszłości.

