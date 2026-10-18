Poszukiwania na Lubelszczyźnie zakończone! Czy znaleziono tajemniczy obiekt?

Tajemniczy obiekt nad Lublinem. Wojsko i policja zakończyły poszukiwania. Nic nie znaleziono

W niedzielę, 18 października, policja i wojsko przeszukiwały okolice Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Powodem były zgłoszenia mieszkańców, którzy około godziny 2 w nocy usłyszeli głośny odgłos przypominający przelot obiektu latającego.

Na miejsce skierowano kilkudziesięciu policjantów oraz ponad 30 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W poszukiwaniach uczestniczyła też Żandarmeria Wojskowa, a teren sprawdzano z pokładu wojskowego śmigłowca.

W niedzielę wieczorem rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski poinformował PAP, że niczego nie znaleziono. Działania mają być kontynuowane w poniedziałek.

Mieszkańcy słyszeli głośny przelot. Policja przekazała szczegóły

Zgłoszenia od mieszkańców zaczęły napływać do policji około godziny 2 w nocy. Kolejne kilkanaście osób zgłosiło podobne obserwacje w niedzielę przed południem.

– Nie było słychać żadnego wybuchu, żadnego huku. Nikt też nie zgłosił jakichkolwiek uszkodzeń czy zniszczeń np. budynków. Słyszany był tylko odgłos przelatującego głośnego obiektu latającego – powiedziała PAP nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.

Podobne zgłoszenie otrzymano również z powiatu łęczyńskiego. Tam także niczego nie odnaleziono.

Wojsko sprawdza różne możliwości, w tym zjawiska pogodowe, przemyt lub prowokację. Żadna z tych wersji nie została dotąd potwierdzona. Nie ma też potwierdzenia, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

DORSZ apeluje, by w razie znalezienia podejrzanych szczątków nie dotykać ich i natychmiast zadzwonić pod numer 112.

W niedzielę rano, w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, RCB wysłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny. Ostrzeżenie odwołano przed godziną 7.

Sonda Co myślisz o sposobie wysyłania alertów RCB? Wszystko jest w porządku, ostrzegania nigdy dość Jest ich za dużo, nie wszystkie są potrzebne Zablokowałem je Jest wiele do poprawki

❗️ Informujemy, że służby kontynuują poszukiwania oraz weryfikację informacji związanych z nocnym zdarzeniem dotyczącym podejrzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W działaniach uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, wykorzystywany jest również wojskowy śmigłowiec. Czynności prowadzone są we współpracy z Policją i Żandarmerią Wojskową. Mają charakter prewencyjny i służą wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia. Na obecnym etapie rozpatrywane są różne możliwe scenariusze, w tym zjawiska lub anomalie meteorologiczne, a także potencjalne działania o charakterze przemytniczym lub prowokacyjnym. Żaden z tych wariantów nie został dotychczas potwierdzony. Jednocześnie zwracamy uwagę na pojawiające się w przestrzeni doniesienia dotyczące zdarzenia. Na obecnym etapie brak jest podstaw do potwierdzenia ich autentyczności oraz związku z prowadzonymi działaniami. Nie można wykluczyć, że część publikowanych treści stanowi próbę manipulacji informacyjnej lub element celowych działań dezinformacyjnych, ukierunkowanych na wywoływanie niepokoju społecznego. Apelujemy o zachowanie spokoju, rozwagę i korzystanie z wiarygodnych, oficjalnych źródeł informacji. Przypominamy, że rozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień i spekulacji może nieświadomie sprzyjać realizacji celów działań dezinformacyjnych oraz wzmacnianiu wrogich narracji. W przypadku odnalezienia przedmiotów mogących być szczątkami obiektu, apelujemy by się do nich nie zbliżać się, nie dotykać ich ani nie podejmować prób ich przemieszczania. O takim znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację. O kolejnych ustaleniach będziemy informować po ich potwierdzeniu. #PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 18, 2026