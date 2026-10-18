Wyniki Mini Lotto, Ekstra Pensji i Multi Multi z 18.10.2026. Szykuj się na luksusy czy dalej oszczędzasz na wszystkim?

Sprawdź oficjalne wyniki lotto dzisiaj 18 października 2026 roku i przekonaj się, czy szczęście uśmiechnęło się właśnie do ciebie. Może to właśnie ta niedziela, w której Ekstra Pensja lub wygrana w Kaskadzie sprawią, że twoje największe dylematy będą dotyczyć koloru nowej fury. Porównaj swoje liczby z tymi, które padły w losowaniach i zobacz, czy twój portfel w końcu porządnie odpocznie od chudych dni.

Autor: Robert Skowroński Dwie maszyny losujące z kulkami do gier liczbowych. W lewej, przezroczystej kuli, żółte, numerowane kulki w ruchu. W prawej kuli niebiesko-białe, również poruszające się kulki, symbolizujące nadzieję na wygraną. Aktualne wyniki gier na portalu Super Biznes.