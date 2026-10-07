Polskie wojsko poderwało lotnictwo. Rosja zaatakowała cele w Ukrainie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-07 8:11

Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Rosji na terytorium Ukrainy - poinformowało w środę (7.10) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

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Autor: Victor Maschek/ Shutterstock

Przed godz. 6 rano DORSZ przekazało, że w związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie zaczęło operować lotnictwo wojskowe.

Około godz. 6.30 dowództwo przekazało informację o zakończeniu działań oraz że „naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej".

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Dowództwo Operacyjne RSZ podziękowało za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. „Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” - wskazano w komunikacie.

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