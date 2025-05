"Polskie Santorini" czeka na odkrycie. Zachwyca tak, jak grecka wyspa!

Co tam się działo?!

Santorini to synonim luksusu, romantyzmu i niezapomnianych widoków - białe domki z niebieskimi kopułami, wulkaniczne krajobrazy i błękitne morze przyciągają turystów z całego świata. Mało kto jednak wie, że podobny klimat można poczuć bez opuszczania Polski, bowiem podobnie jak Grecy również mamy piękne i malownicze miasteczka, które urzekają swoją architekturą oraz położeniem, a jedną z takich lokalizacji jest Kazimierz Dolny!

"Polskie Santorini" zachwyca turystów. Co takiego ma w sobie Kazimierz Dolny?

Kazimierz Dolny to malownicze miasteczko w województwie lubelskim, które zachwyca swoim urokiem niczym grecka wyspa. Mało kto o nim wie, ale to właśnie ten zakątek Polski ma szansę stać się prawdziwym hitem wakacji 2025. Jak to możliwe? Coraz więcej Polaków decyduje się bowiem na zwiedzanie ojczyzny, odkrywając jej ukryte skarby i tym samym wspierając lokalną turystykę, a Kazimierz Dolny oferuje dla odwiedzających mnóstwo atrakcji.

"Polskie Santorini" - Kazimierz Dolny

Co ciekawego w Kazimierzu Dolnym?

Kazimierz Dolny to prawdziwy klejnot na mapie Polski położony nad Wisłą. Miasto zachwyca swoją architekturą, bogatą historią i oczywiście artystyczną atmosferą. Centralnym punktem Kazimierza Dolnego jest jego przepiękny Rynek, otoczony renesansowymi kamienicami, z których każda ma swoją unikalną historię. Ciekawą lokalizacją są także ruiny zamku z XIV wieku i Baszta, z której roztacza się zapierający dech w piersiach widok. To jednak dopiero początek atrakcji w Kazimierzu Dolnym. Jeśli będziesz na miejscu, koniecznie odwiedź następujące lokalizacje:

Góra Trzech Krzyży

Wąwozy lessowe

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja

Klasztor Franciszkanów

Bulwar ze spichlerzami nad Wisłą

Kazimierska Ściana Płaczu.

