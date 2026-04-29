Policja szuka 16-latka z Lublina. Nastolatek może być boso

Nastolatek zniknął ze szpitala

Do zaginięcia doszło 27 kwietnia. Jak przekazano, Paweł oddalił się z jednego z lubelskich szpitali i od tamtej chwili nie ma z nim kontaktu. Rodzina nie wie, gdzie może przebywać, a chłopak nie wrócił do domu.

Sprawą zajmuje się policja, która prowadzi poszukiwania i publikuje szczegóły dotyczące wyglądu nastolatka. Każda informacja może być istotna dla ustalenia jego miejsca pobytu.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rysopis i ubiór zaginionego

16-latek ma około 165 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Jego włosy są jasny blond i były rozjaśniane. Znakiem szczególnym są tatuaże znajdujące się na prawej dłoni.

W dniu zaginięcia Paweł ubrany był w czarne spodnie dresowe marki Adidas oraz ciemnoszarą, rozpinaną bluzę bez kaptura tej samej marki. Policja podkreśla, że chłopak może mieć na nogach klapki lub poruszać się boso.

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które widziały nastolatka, wiedzą, gdzie może przebywać lub zauważą go w przestrzeni publicznej, o pilny kontakt.

Informacje można przekazywać do Komisariatu III Policji w Lublinie pod numerem telefonu 47 811-58-00 lub na numer alarmowy 112. Każde zgłoszenie może pomóc w szybkim odnalezieniu zaginionego 16-latka.

Zobacz także: Nowe rezerwaty na terenie woj. lubelskiego

