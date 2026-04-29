Policja szuka 16-latka z Lublina. Nastolatek może być boso

Marta Grabiec
2026-04-29 11:40

Policja w Lublinie prowadzi poszukiwania 16-letniego Pawła, który 27 kwietnia 2026 roku oddalił się z jednego z lubelskich szpitali. Nastolatek do tej pory nie skontaktował się z rodziną ani nie wrócił do miejsca zamieszkania. Mundurowi apelują o pomoc i zwracają uwagę, że chłopak może poruszać się boso.

Paweł z Lublina

Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Nastolatek zniknął ze szpitala

Do zaginięcia doszło 27 kwietnia. Jak przekazano, Paweł oddalił się z jednego z lubelskich szpitali i od tamtej chwili nie ma z nim kontaktu. Rodzina nie wie, gdzie może przebywać, a chłopak nie wrócił do domu.

Sprawą zajmuje się policja, która prowadzi poszukiwania i publikuje szczegóły dotyczące wyglądu nastolatka. Każda informacja może być istotna dla ustalenia jego miejsca pobytu.

Róża, Łukasz i Kreweta czekali na kurczaki przez całą noc. Popeyes w Lublinie już czynny

Rysopis i ubiór zaginionego

16-latek ma około 165 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Jego włosy są jasny blond i były rozjaśniane. Znakiem szczególnym są tatuaże znajdujące się na prawej dłoni.

W dniu zaginięcia Paweł ubrany był w czarne spodnie dresowe marki Adidas oraz ciemnoszarą, rozpinaną bluzę bez kaptura tej samej marki. Policja podkreśla, że chłopak może mieć na nogach klapki lub poruszać się boso.

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które widziały nastolatka, wiedzą, gdzie może przebywać lub zauważą go w przestrzeni publicznej, o pilny kontakt.

Informacje można przekazywać do Komisariatu III Policji w Lublinie pod numerem telefonu 47 811-58-00 lub na numer alarmowy 112. Każde zgłoszenie może pomóc w szybkim odnalezieniu zaginionego 16-latka.

Zobacz także: Nowe rezerwaty na terenie woj. lubelskiego

Nowe rezerwaty na terenie woj. lubelskiego
