Pogoda nie ma dla nas litości. Wystarczy spojrzeć na temperatury. To nie wszystko

Pierwsza połowa tygodnia przyniesie słoneczną, ale bardzo mroźną pogodę, szczególnie na wschodzie Polski.

Temperatury w nocy mogą spaść nawet do –20°C, a w weekend spodziewane są opady śniegu.

Pod koniec tygodnia na południu kraju pojawi się odwilż, a opady deszczu ze śniegiem mogą powodować gołoledź.

Sprawdź szczegółową prognozę IMGW, aby dowiedzieć się, jak przygotować się na nadchodzące zmiany pogody!

Według prognoz IMGW, w pierwszej połowie trwającego tygodnia będzie słonecznie, lecz bardzo zimno, szczególnie we wschodniej Polsce. Nocami temperatura spadnie do około –20°C. Im bliżej weekendu, tym więcej ciemnych chmur i opadów. Pod koniec tygodnia na południu kraju pojawi się odwilż, a opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, który przejściowo będzie marznący i powodujący gołoledź. Uwaga, kierowcy! Drogi mogą być śliskie. W dalszej części artykułu prognoza pogody IMGW na poszczególne dni trwającego tygodnia.

Wtorek (20 stycznia) słoneczny, z temperaturą od –6°C na wschodzie do około –1°C w centrum. Najcieplej na południowym zachodzie, tam 5°C. W nocy z wtorku na środę (20/21 stycznia) tęgi mróz na północnym wschodzie kraju, gdzie temperatura może spaść do około –20°C. Znacznie cieplej na południowym zachodzie, tam w nocy –3°C.

Słoneczna będzie również środa (21 stycznia). Nadal duże różnice w temperaturze. Najzimniej na północnym wschodzie, tam aż –11°C. W centrum około –2°C. Najlepiej na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą 4°C. Nadal bardzo zimna noc na północnym wschodzie, z temperaturą do –18°C.

Od czwartku (22 stycznia) więcej ciemnych chmur, popada słaby śnieg. Słonecznie w zachodniej Polsce. Na wschodzie i w centrum dwucyfrowy mróz w ciągu dnia. Najcieplej na zachodzie, ale i tam lekki mróz. W nocy dwucyfrowy mróz na przeważającym obszarze kraju. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy porywisty; nad morzem wiatr okresami będzie dość silny i w porywach do 65 km/h, wschodni i północno-wschodni – informuje IMGW.

Co z pogodą w weekend? Piątek (23 stycznia) pochmurny i z opadami śniegu. Mróz w całym kraju, na termometrach od –9°C do –4°C. Najcieplej na południowym zachodzie, tam około –2°C. Sobota (24 stycznia) nadal z opadami, lecz na południu Polski będzie to deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący, powodujący gołoledź. Uwaga, kierowcy! Drogi w tej części kraju będą śliskie. Duża różnica w temperaturach. Na północnym wschodzie w nocy około –15°C, a w ciągu dnia od –12°C. Najcieplej na południu, tam około zera. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie chwilami porywisty, w rejonie Półwyspu Helskiego dość silny i w porywach do 55 km/h, przeważnie wschodni – zapowiada IMGW.

W niedzielę (25 stycznia) nadal pochmurno. Spadnie śnieg, który na południu może przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Opady będą marznące, powodujące gołoledź. Najchłodniej w ciągu dnia na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą –12°C. W centrum około –6°C. Najcieplej na krańcach południowych, tam około 3°C.

Źródło: IMGW

