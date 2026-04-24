Pogoda w Lublinie: 24-26 kwietnia

Nadchodzący weekend w Lublinie przyniesie prawdziwą pogodową huśtawkę. Początek weekendu zapowiada się jeszcze dość spokojnie i bez opadów, jednak z dnia na dzień warunki będą się pogarszać. Sobota okaże się najcieplejszym dniem, ale już w niedzielę czeka nas gwałtowne ochłodzenie, któremu towarzyszyć będzie silny wiatr i deszcz. Warto śledzić zmieniającą się aurę, planując aktywności na zewnątrz.

Weekend rozpocznie się w Lublinie pod znakiem dużego zachmurzenia, które utrzyma się przez cały dzień. Mimo pochmurnego nieba, nie należy spodziewać się opadów. Piątek będzie dniem ze sporymi kontrastami termicznymi. Po chłodnej nocy, kiedy temperatura spadnie do około 2°C, w ciągu dnia zrobi się znacznie przyjemniej. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie pokażą około 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, jego prędkość osiągnie blisko 5 m/s.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

W sobotę aura w Lublinie wyraźnie się zmieni, a mieszkańcy odczują znaczne ocieplenie. To będzie najcieplejszy dzień weekendu. Już poranek zapowiada się o wiele łagodniej, z temperaturą minimalną na poziomie 8°C. W ciągu dnia termometry wskażą nawet 16 stopni. Niestety, słońca będzie niewiele z powodu utrzymującego się dużego zachmurzenia. Możliwe są także symboliczne opady deszczu, jednak ich suma będzie niewielka. Należy za to przygotować się na nasilający się wiatr, który w porywach osiągnie prędkość około 7 m/s.

Gwałtowne załamanie pogody w niedzielę

Ostatni dzień weekendu przyniesie do Lublina nagłe i dotkliwe załamanie pogody. Niedziela będzie zdecydowanie najzimniejsza i najbardziej nieprzyjemna. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 7°C, co oznacza ochłodzenie o blisko 10 stopni w porównaniu z sobotą. Nocą znów zrobi się zimno, z temperaturą około 2°C. Dodatkowo przez cały dzień prognozowane są opady deszczu. Nieprzyjemne odczucie chłodu spotęguje bardzo silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością przekraczającą 9 m/s.

Jak spędzić weekend w Lublinie?

Zmienna pogoda sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Piątkowe popołudnie i cała sobota, mimo chmur, stwarzają dobrą okazję do aktywności na świeżym powietrzu. Brak znaczących opadów i wyższa temperatura w sobotę zachęcają do dłuższych spacerów po miejskich parkach czy odkrywania uroków architektury. Z kolei niedziela to dzień, który lepiej spędzić pod dachem. Chłód, deszcz i silny wiatr to idealne warunki, by odwiedzić muzeum, galerię sztuki lub po prostu zrelaksować się w jednej z przytulnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather