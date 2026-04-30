Pogoda w Lublinie: 1-3 maja

Nadchodzący weekend majowy, od 1 do 3 maja, przyniesie mieszkańcom Lublina prawdziwą huśtawkę temperatur. Prognozy zapowiadają stopniową, ale bardzo wyraźną poprawę aury. Zaczniemy od chłodnego i pochmurnego piątku, by zakończyć weekend słoneczną i ciepłą niedzielą. Dobrą wiadomością jest całkowity brak opadów deszczu, co pozwoli swobodnie planować czas wolny.

Piątek, 1 maja, nie będzie jeszcze przypominał typowej majowej pogody. Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, które ograniczy dostęp promieni słonecznych. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą maksymalnie około 14 stopni Celsjusza, co w połączeniu z chmurami może dać odczucie chłodu. Szczególnie zimna zapowiada się noc z piątku na sobotę, kiedy temperatura spadnie do zaledwie 3 stopni. Warto zwrócić uwagę na dużą różnicę między temperaturą dzienną a nocną. Wiatr będzie słaby i nie powinien być mocno odczuwalny, jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Sobota z wyraźnym ociepleniem

Prawdziwa zmiana nadejdzie w sobotę. Tego dnia mieszkańcy Lublina odczują znaczący wzrost temperatury, który będzie zwiastunem cieplejszej części weekendu. Słupki rtęci powędrują aż do 20 stopni, co oznacza, że będzie o ponad 5 stopni cieplej niż w piątek. Na niebie wciąż będzie dość dużo chmur, jednak wyższa temperatura z pewnością poprawi komfort termiczny. Noc również stanie się znacznie łagodniejsza – minimalna temperatura utrzyma się na poziomie około 6 stopni. Wiatr pozostanie spokojny, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Słoneczny finał weekendu w niedzielę

Niedziela, 3 maja, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień całego weekendu w Lublinie. Będzie to zarazem dzień najcieplejszy. Prognozy wskazują, że niebo będzie bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem i wiosenną aurą. Temperatura maksymalna osiągnie nawet 22 stopnie Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek także będzie przyjemna, z temperaturą minimalną w okolicach 9 stopni. Jedyną zmianą będzie nieco silniejszy wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 4 m/s, co może przynieść delikatną ochłodę w cieniu.

Jaki weekend w Lublinie?

Zmienna pogoda sugeruje, że plany na weekend majowy 2026 warto dostosować do aury. Chłodniejszy piątek może być dobrą okazją do nadrabiania zaległości w domu lub krótkiego spaceru w cieplejszym ubraniu. Z kolei sobota, a zwłaszcza słoneczna i bardzo ciepła niedziela, to idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Brak deszczu przez całe trzy dni ułatwi organizację czasu. To doskonały moment na dłuższą wycieczkę, relaks w parku czy spotkanie z bliskimi w plenerze, by w pełni wykorzystać najcieplejszy dzień majówki.

Dane pogodowe: OpenWeather