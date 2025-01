Podczas wyprzedzania wypadł do rowu i uderzył w skarpę. 52-latek nie żyje

Tragiczny wypadek w województwie lubelskim. Około godz. 11.30 w poniedziałek (6 stycznia) pomiędzy miejscowościami Chmielek i Pisklaki kierowca volkswagena stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania. Pojazd wypadł z jezdni do przydrożnego rowu i uderzył w skarpę. W volkswagenie znajdował się tylko kierowca. 52-latek z gminy Łukowa zginął na miejscu zdarzenia.

- Policjanci prowadzą postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku. Na miejscu pracowaliśmy pod nadzorem prokuratora - informuje policja.

Obecnie ze względu na oblodzenie na jezdniach panują trudne warunki. Służby apelują do zachowanie ostrożności i bezpieczną jazdę.

- Apelujemy do kierowców o zachowanie rozwagi i ostrożności na drodze oraz o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu - napisała policja.

