Po tych studiach zarabia się najwięcej. To spokojna przyszłość

Rok akademicki 2026/2027

Rok akademicki 2026/2027 już za chwilę się rozpocznie. Tysiące młodych osób zasiądą w październiku w uniwersyteckich ławkach, rozpoczynając naukę na wybranych kierunkach. Dla części będzie to przede wszystkim czas zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń, dla innych – pierwszy krok do konkretnego zawodu. Wybierając studia, coraz częściej bierzemy pod uwagę również późniejsze możliwości zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń. Dane dotyczące losów absolwentów pokazują, że niektóre kierunki dają szansę na szczególnie wysokie zarobki już na początku kariery.

Ekonomiczne losy absolwentów. Po tych kierunkach można sporo zarobić

Informacje o zarobkach absolwentów pochodzą z systemu ELA, czyli ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Na podstawie danych dotyczących sytuacji zawodowej osób po studiach można sprawdzić m.in. ich wynagrodzenia, czas poszukiwania pracy czy ryzyko bezrobocia. Zestawienia pozwalają więc zobaczyć, jak w praktyce radzą sobie absolwenci poszczególnych kierunków i uczelni na rynku pracy. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę 11 najbardziej opłacalnych studiów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Po tych studiach zarabia się najwięcej [LISTA]

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Czy informatyka nadal zapewnia spokojną przyszłość?

Choć informatyka pozostaje jednym z najlepiej wynagradzanych kierunków, sytuacja na rynku pracy nie jest już tak prosta jak kilka lat temu. Eksperci zwracają uwagę na rosnące znaczenie sztucznej inteligencji oraz większe wymagania wobec osób rozpoczynających karierę w IT.

Wysokie zarobki absolwentów nie powinny więc być traktowane jako gwarancja przyszłej pensji. Musimy pamiętać, że rynek pracy właśnie się zmienia, a wraz z nim zapotrzebowanie na konkretne umiejętności.