PKP Intercity szykuje rewolucję w pociągach. Zapomnisz o szukaniu biletu

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-04-28 8:28

Nerwowe przeszukiwanie kieszeni i telefonu w poszukiwaniu biletu, gdy w przedziale pojawia się konduktor, może wkrótce stać się przeszłością. PKP Intercity pracuje nad rozwiązaniem, które znacząco zmieni sposób podróżowania koleją - zwłaszcza dla tych, którzy cenią wygodę i nowoczesne technologie.

Pociąg PKP IC

Autor: Longfin Media/ Shutterstock

PKP Intercity testuje rewolucję w podróżowaniu

Od początku 2026 roku w wybranych pociągach Pendolino trwa pilotaż nowej usługi "self check-in". Rozwiązanie, znane do tej pory z linii lotniczych, pozwala pasażerom samodzielnie potwierdzić obecność w pojeździe z poziomu aplikacji mobilnej, zastępując tradycyjną kontrolę przez konduktora.

Po zajęciu wykupionego miejsca podróżny potrzebuje zaledwie kilku kliknięć, by dokonać odprawy. System obsługi pociągu automatycznie otrzymuje informację o ważności dokumentu przejazdowego, co zwalnia obsługę z konieczności podchodzenia do pasażera. Zwiększa to komfort jazdy i pozwala zaoszczędzić czas, zwłaszcza podczas obleganych kursów.

Pilotaż funkcjonuje obecnie w ograniczonej skali i nie podano jeszcze terminu wdrożenia go we wszystkich składach. Oczekuje się jednak, że pozytywne zakończenie testów doprowadzi do jednej z najpoważniejszych zmian w polskim kolejnictwie od dłuższego czasu.

Polska kolej rozwija się w zawrotnym tempie

Cyfrowa odprawa to niejedyna innowacja wdrażana przez narodowego przewoźnika. Z dniem 22 kwietnia 2026 roku udostępniono program lojalnościowy "Moje IC". Inicjatywa ta jest skierowana do stałych klientów, którzy oczekują dodatkowych profitów z tytułu nabywanych przejazdów.

Mechanizm działania programu opiera się na gromadzeniu punktów za każdą odbytą podróż. Zebrane w ten sposób środki podlegają wymianie na darmowe bilety. Co więcej, saldo punktowe zasilane jest również w przypadku uznanych reklamacji oraz wypłat odszkodowań za opóźnienia składów.

Wyprzedaż mieszkań od PKP

Niezależnie od nowości w przewozach pasażerskich, Polskie Koleje Państwowe od pewnego czasu zbywają swój majątek nieruchomościowy. W ofertach internetowych można znaleźć mieszkania, których cena w niektórych lokalizacjach kształtowała się na poziomie 4 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: PKP wyprzedaje mieszkania w całej Polsce. Ceny zaczynają się od kilkunastu tysięcy.

