Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali ostrzeżenie związane z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. W komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pojawiła się również informacja o aktywności polskiego lotnictwa. Tymczasem z zachodniej części Ukrainy napływają doniesienia o alarmach powietrznych.

Alert RCB trafił do mieszkańców województwa lubelskiego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało ostrzeżenie osobom przebywającym na terenie województwa lubelskiego. Powodem jest sytuacja związana z atakiem powietrznym na Ukrainę oraz działaniami prowadzonymi w polskiej przestrzeni powietrznej.

W treści alertu RCB znalazło się następujące ostrzeżenie:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Powyższy komunikat pochodzi z informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazanej w związku z rozwojem sytuacji za wschodnią granicą Polski.

Ostrzeżenie wskazuje, że sytuacja pozostaje pod obserwacją, a mieszkańcy powinni śledzić kolejne oficjalne informacje. W przekazanej wiadomości nie podano szczegółów dotyczących czasu trwania działań polskiego lotnictwa.

Rosyjskie drony w pobliżu polskiej granicy? Nieoficjalne doniesienia

Dodatkowe informacje pojawiły się na nieoficjalnych kanałach zajmujących się monitorowaniem ruchu rosyjskich dronów. Według publikowanych tam doniesień maszyny miały znaleźć się w zachodniej części Ukrainy, w odległości około 80 kilometrów od polskiej granicy.

Relacje te wskazywały, że ich kierunek lotu prowadził w stronę Łucka, Kowla i Kiwerców. Informacje pochodzą jednak z nieoficjalnych źródeł i na podstawie przekazanego materiału nie można uznać ich za niezależnie potwierdzone.

W związku z rozwojem wydarzeń RCB przekazało mieszkańcom Lubelszczyzny ostrzeżenie, w którym zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana. W komunikacie znalazła się również prośba o oczekiwanie na kolejne wiadomości.

„Oczekuj dalszych komunikatów” - brzmi końcowa część alertu RCB skierowanego do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.

Co powinni zrobić mieszkańcy?

Osoby, które otrzymały ostrzeżenie, powinny zwracać uwagę na kolejne komunikaty przekazywane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz właściwe służby. W przypadku pojawienia się nowych zaleceń należy kierować się oficjalnymi informacjami.

Na podstawie udostępnionych danych wiadomo, że alert dotyczy województwa lubelskiego, a polskie lotnictwo prowadzi działania w przestrzeni powietrznej RP.