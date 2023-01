Pijany jak bela jechał oplem. Co go zdradziło?

50-latek jak gdyby nic jechał swoim oplem astrą w terenie zabudowanym 80 km/h. Być może nie spostrzegł, że powinien jechać nie więcej niż 50 km/h, ale zrobiła to za niego specjalna aplikacja zamontowana na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przekroczenie prędkości to był jednak dopiero początek kłopotów dla nieodpowiedzialnego kierowcy. Mężczyzna jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, a co najgorsze był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad trzy promile alkoholu we krwi. - 50-latek już stracił prawo jazdy i wkrótce usłyszy zarzut. Grozi mu co najmniej 3-letni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna, a nawet do 2 lat pozbawienia wolności - czytamy na stronie lubelskiej policji.

