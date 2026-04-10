Pijany duchowny z Lublina pojechał autem po burgera. „Ksiądz jest już po rozmowie z arcybiskupem”

Marta Grabiec
2026-04-10 14:18

Nocna interwencja drogówki w Lublinie ujawniła bulwersujące zachowanie duchownego. Jak informowano na stronie lublin112.pl, ksiądz z jednej z parafii został zatrzymany, gdy prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Sprawa wywołała szerokie komentarze i reakcję kurii.

Autor: planet_fox, Senlay/ Pixabay.com

Nocna kontrola i zaskakujące odkrycie

Do zdarzenia doszło w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek (2/3 kwietnia) na al. Kraśnickiej w Lublinie. Policjanci prowadzili rutynową kontrolę prędkości, gdy zauważyli Toyotę jadącą zbyt szybko. Pomiar wykazał przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 20 km/h, co zakończyło się natychmiastowym zatrzymaniem pojazdu.

Jak opisuje portal lublin112.pl, już podczas pierwszego kontaktu funkcjonariusz wyczuł od kierowcy silną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia – 42-letni mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Okazało się, że za kierownicą siedział ksiądz z parafii pw. św. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie.

Nocna wyprawa po jedzenie zakończona w celi

Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze lublin112.pl, duchowny miał w środku nocy zgłodnieć i postanowił pojechać do McDonald'sa na Węglinie. Do celu jednak nie dotarł – jego podróż przerwali policjanci.

Resztę nocy oraz przedpołudnie ksiądz spędził w policyjnej celi, gdzie trzeźwiał. Dopiero po godzinie 14.00 usłyszał zarzuty i został zwolniony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stracił prawo jazdy, a samochód został skonfiskowany.

Reakcja kurii i konsekwencje

Sprawa szybko dotarła do władz kościelnych. Jak czytamy w „Wyborczej”, rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej ks. Adam Jaszcz poinformował: „Ksiądz jest już po rozmowie z arcybiskupem. Będzie musiał ponieść konsekwencje skandalicznego i gorszącego zachowania. Nie będzie uczył w szkole ani koordynował duszpasterstwa akademickiego. Dalsze decyzje będą podejmowane po bardziej gruntownym zbadaniu problemu”.

Jak podaje lublin112.pl, nie jest to pierwszy taki przypadek związany z tą parafią. Kilka lat temu zatrzymano jej proboszcza, który również prowadził samochód pod wpływem alkoholu – miał wówczas ponad 2,2 promila.

