Pierwsze trojaczki w 2026 roku w Lublinie. Lekarze z USK Nr 4 stoczyli walkę o życie rodzeństwa

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-03-31 14:52

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie miało miejsce niezwykłe wydarzenie, które przyniosło ogromną radość zarówno rodzicom, jak i kadrze medycznej. Na świat przyszły pierwsze w tym roku trojaczki – Nadia, Kordian oraz Anastazja. Choć maluchy urodziły się przedwcześnie, dzięki fachowej opiece rosną w siłę i powoli szykują się do powrotu do rodzinnego domu.

Walka o zdrowie wcześniaków w USK Nr 4 w Lublinie

Rodzeństwo pojawiło się na świecie już w 30. tygodniu trwania ciąży. Jako najstarsza urodziła się Nadia, z masą ciała wynoszącą 1310 gramów, po niej Kordian ważący 1530 gramów, a na końcu Anastazja z wagą 1340 gramów. Od samych narodzin parametry życiowe maluchów oraz stan pacjentki znajdowały się pod ścisłą kontrolą specjalistów z Klinicznego Oddziału Położnictwa, Perinatologii i Chorób Kobiecych, na którego czele stoi prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak.

Zaraz po rozwiązaniu noworodki przekazano pod opiekę zespołu Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Dzieci musiały otrzymać fachową pomoc medyczną, w tym przede wszystkim niezwykle ważne specjalistyczne wsparcie oddechowe oraz nowoczesne leczenie dopasowane do ich potrzeb.

Galeria zdjęć 8

– Oczywiście, tak jak zdecydowana większość wcześniaków urodzonych w 30. tygodniu ciąży, dzieci wymagały wsparcia oddechowego i podania surfaktantu egzogennego stosowanego w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania. Po ok. miesiącu trojaczki zaczęły samodzielnie oddychać i stopniowo opuszczały inkubatory. Prócz oddychania wyzwaniem była nauka ssania – wyjaśnia dr n. med. Eulalia Majewska.

Olbrzymi wysiłek medyków przyniósł oczekiwane rezultaty, ponieważ stan zdrowia maluchów uległ znacznej poprawie. Wcześniaki systematycznie nabierają masy ciała i rozwijają się prawidłowo, a ich aktualna waga wynosi odpowiednio 2320, 2380 oraz 2410 gramów.

Dzwon Zwycięstwa w lubelskim szpitalu. Symboliczny moment dla rodziny

W minioną środę w szpitalnych korytarzach dało się usłyszeć dźwięk Dzwonu Zwycięstwa, który tradycyjnie zwiastuje koniec leczenia małego pacjenta na oddziale. Tym razem uderzono w niego dla Nadii, która jako pierwsza z rodzeństwa opanowała kluczowe umiejętności samodzielnego oddychania, a także bezproblemowego ssania i połykania pokarmu.

Jest to niezwykle poruszająca chwila zarówno dla bliskich, jak i dla całego zespołu medycznego placówki. Rytuał uderzenia w dzwon przez opiekunów dziecka opuszczającego oddział to swoisty znak wygranej walki z przeciwnościami losu oraz piękna zapowiedź zdrowej przyszłości.

W radosnym wydarzeniu uczestniczyli pani Monika i pan Krystian, czyli dumni rodzice trojaczków. Z ich relacji wynika, że wiadomość o tak licznej ciąży była dla nich nie lada szokiem i wiązała się z wieloma naturalnymi obawami.

– Już podczas pierwszej wizyty u lekarza było podejrzenie, że będzie to ciąża mnoga. Na kolejnej okazało się, że będą to trojaczki. Było to dla nas wielkie zaskoczenie, ale i źródło obaw – mówi mama dzieci.

W domu na nowo narodzone rodzeństwo czeka już starszy brat, który ma obecnie zaledwie rok i cztery miesiące.

– Wierzę, że będzie zadowolony, mając rodzeństwo – dodaje tata.

Narodziny trojaczków to rzadkość. Lubelski USK Nr 4 to lider w regionie

Przedstawiciele personelu medycznego nie kryją, że przyjście na świat trojaczków to niezwykle rzadkie zjawisko, co jest szczególnie zauważalne w dobie malejącej liczby urodzeń w kraju. Należy jednak nieustannie pamiętać, że ciąże o charakterze wielopłodowym zawsze wiążą się ze znacznie wyższym ryzykiem powikłań medycznych i wymuszają zapewnienie matce najwyższego poziomu profesjonalnej opieki.

– Wobec obecnej zapaści demograficznej narodziny trojaczków są wydarzeniem. Chcę jednak zaznaczyć, że ciąże wielopłodowe należą do ciąż obarczonych ryzykiem – zaznacza prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak.

Warto wyraźnie podkreślić, że USK Nr 4 zlokalizowany w Lublinie jest zdecydowanie największą tego typu placówką perinatalną w całym regionie, mogącą poszczycić się najwyższym, trzecim poziomem referencyjności. To właśnie w to miejsce kierowane są pacjentki z najbardziej skomplikowanymi przypadkami ciąż, przyjeżdżające zarówno z terenu województwa, jak i z innych obszarów Polski. W skali całego roku szpital przyjmuje porody około 300 wcześniaków, co wielokrotnie przewyższa średnie statystyki ogólnopolskie.

Nadia, Kordian oraz Anastazja na stałe zapisali się w długiej historii szpitala jako zupełnie pierwsze trojaczki urodzone w 2026 roku. Co niezwykle ciekawe, dokładnie tego samego dnia w murach placówki powitano dwunastą parę bliźniąt w trwającym roku, podczas gdy w całym minionym roku takich par odnotowano łącznie 48.

Galeria zdjęć 8
Sonda
Czy u kogoś z Twoich bliskich lub znajomych urodziły się trojaczki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TROJACZKI