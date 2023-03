Piękna Ilona bez litości dla Przemysława. Pójdzie siedzieć na 12 lat?

Goście w wieżowcu przy ul. Glinianej w Lublinie w Lublinie bawili się w najlepsze, kiedy na radosnej dotąd atmosferze pojawiła się rysa. Przemysław B. (29l.) uznał, że słowa padające z ust Ilony O. są dla niego nie do przyjęcia. Dał temu wyraz obrzucając znajomą stekiem wyzwisk. No i się zaczęło! W obronie drobnej kobiety stanął Marcin Sz. , który szybko znalazł wspólny język z damą. Nieporozumienie momentalnie weszło w fazę krytyczną. - W pewnym momencie 29-latka oraz 39-latek mieli zaatakować swojego znajomego. Mężczyzna był bity rękoma i kopany po całym ciele. W wyniku zdarzenia stracił telefon komórkowy, dwa scyzoryki oraz pieniądze - informuje nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.Obity i pozbawiony swojej własności oraz pieniędzy w kwocie 90 zł mężczyzna zwrócił się o pomoc do policjantów. Para została zatrzymana.Za rozbój grozi do 12 lat więzienia. Marcinowie Sz. jako recydywiście grozi 18 lat. Oboje zostali aresztowani.

