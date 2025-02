Perła wschodu zachwyca świat. Zagraniczne media doceniły "mały Kraków"

Festiwal Kawy, Herbaty i Słodyczy w Lublinie. Oto jak przyrządza się kawę po tatarsku. "To wymaga czasu i wyczucia"

Ten 60-letni dworzec przechodzi do historii. W bufecie podawali kanapki z czarnym salcesonem

Autor:

Spis treści

Klejnot Polski doceniony przez zagraniczne media!

Są w Polsce miasta, które giną w cieniu innych, bardziej popularnych miejscowości. Idealnym na to przykładem może być Lublin, który jednak od pewnego czasu przyciąga uwagę zarówno turystów z kraju, jak i zza granicy, choć nie zawsze tak było. Zlokalizowane na wschodzie Polski miasto będące stolicą województwa lubelskiego, może pochwalić się unikalną atmosferą, bogatą historią oraz oczywiście dynamicznym rozwojem. Na miejscu nie brakuje także ciekawych miejsc i atrakcji, co docenili w ostatnim czasie dziennikarze brytyjskiego dziennika "The Independent", umieszczając Lublin w zestawieniu TOP 5 miast wartych odwiedzenia w 2025 roku.

[...] To kompaktowe, urokliwe miasto znajduje się niecałe dwie godziny jazdy pociągiem od Warszawy, mające niemalże wszystko - kolorowe, brukowane Stare Miasto, okazałe i niedrogie hotele, rozwijającą się scenę artystyczną, w tym ogromną, wielodyscyplinarną, modernistyczną instytucję CSK (Centrum Spotkania Kultur) oraz lokalne browary produkujące znakomite piwo - czytamy na portalu independent.co.uk.

Lublin - atrakcje, które warto zobaczyć. To te miejsca przyciągają turystów

Lublin to bez wątpienia piękne miasto, które przyciąga do siebie mnóstwo turystów. Spacerując po okolicy miejscowości, można odkryć zarówno zabytki, jak i nowoczesne przestrzenie, które tętnią życiem. Co jednak sprawia, że perłę wschodu odwiedza tak wiele osób? Okazuje się, że doceniane w szczególności jest Stare Miasto, wyjątkowe uliczki i kolorowe kamienice, nadające klimatu.

Symbolem miasta bez wątpienia jest również Zamek Lubelski, którego historia sięga XII wieku - dziś obiekt pełni funkcję Muzeum Narodowego. "Mały Kraków", bowiem tak nazywany jest także Lublin m.in. ze względu na podobieństwa architektoniczne oraz bogate znaczenie kulturowe dla naszego kraju, może pochwalić się jeszcze wieloma unikatowymi atrakcjami, a oto niektóre z nich:

Wieża Trynitarska

Plac Litewski

Lubelska Trasa Podziemna

Brama Krakowska na Placu Łokietka

Trybunał Główny Koronny

Kamień Nieszczęścia.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie z Lublina, zachęcamy do sprawdzenia!