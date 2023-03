Pędził bentleyem jak demon prędkości! Jest nagranie

Do zdarzenia doszło 24 marca. 42-latek jechał swoim bentleyem jak prawdziwy demon prędkości! Za nic miał przepisy, które jasno określały, że maksymalna prędkość z jaką może jechać to 120 km/h. Niesforny kierowca szybko wpadł jednak w ręce policjantów drogówki, którzy błyskawicznie go zatrzymali. Mężczyzna będzie musiał się teraz liczyć z bardzo wysokim mandatem - za tak znaczne przekroczenie prędkości funkcjonariusze wlepili mu 2500 złotych kary oraz 15 punktów karnych. Jednocześnie stróże prawa z Kraśnika apelują o zdjęcie nogi z gazu. - Przypominamy, że droga to nie to wyścigowy! Takie nieodpowiedzialne zachowanie powoduje zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przy takiej prędkości, skutki wypadków są tragiczne. Dlatego będziemy stanowczo reagować na łamanie przepisów przez piratów drogowych! czytamy na stronie policji.

