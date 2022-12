Pediatra nie wiedział, że uprawiał seks z 14-latką? Lubelski sąd mu uwierzył

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie zakończył się w czwartek proces odwoławczy przeciwko lekarzowi pediatrze Maciejowi T. z Białej Podlaskiej, którego oskarżono o seksualne wykorzystanie małoletniej (poniżej 15. roku życia). W lutym 2020 r. sąd skazał Maciej T. na dwa lata więzienia, skierował go też na terapię psychologiczną i orzekł zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, a także orzekł zakaz wykonywania zawodu lekarza pediatry i neonatologa przez trzy lata.

Maciej T. nie wiedział, że to małoletnia?!

Jednak z tym wyrokiem nie zgodzili się obrońcy oskarżonego. W kasacji wniesionej do Sądu Najwyższego podnosili oni m.in. że sąd rejonowy nie dopuścił dowodu z opinii biegłego z zakresu antropologii, który miałby ustalić, czy cechy pokrzywdzonej - m.in. budowa ciała, waga, wzrost - mogły wskazywać, że ma ona więcej niż 15 lat.

Podkreślali, że ustalenie tego jest kluczowe do stwierdzenia, czy oskarżony miał świadomość, że może popełniać przestępstwo. Wskazywali m.in., że był on przekonany, że pokrzywdzona ukończyła 15 lat i zeznawał, że wprowadziła go w błąd, co do swojego wieku.

- Sąd Okręgowy w Lublinie po rozpoznaniu sprawy (…) zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnia oskarżonego Maciej T. od dokonania zarzucanego mu czynu. Wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa – powiedział w czwartek (24.11) sędzia Jacek Janiszek.

Uzasadnienie wyroku było niejawne. Wyrok jest prawomocny.

Z wynikiem rozprawy nie zgadza się pełnomocnik poszkodowanej mec. Piotr Selwa. W rozmowie z PAP zapowiedział, że wystąpi o uzasadnienie i złoży kasację do Sądu Najwyższego.

W 2020 roku Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej nieprawomocnie skazał go na dwa lata więzienia. Następnie w październiku 2020 r. Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy ten wyrok. W lipcu ub. r. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Lublinie do ponownego rozpoznania, uznając za zasadną kasację wniesioną przez obrońców Macieja T.

Sprawa dotyczy wydarzeń z lipca 2018 r., kiedy to według ustaleń śledczych lekarz pediatra Maciej T. z Białej Podlaskiej wielokrotnie kontaktował się z 14-latką za pośrednictwem portalu internetowego, następnie doprowadził ją do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych.