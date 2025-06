Otwierają rynek pracy dla 14-latków. Zarobią jak dorośli

Spis treści

Praca kojarzy się raczej z osobami dorosłymi, które są już po szkole czy nawet po studiach. Dzieciństwo to z kolei czas beztroskich chwil, zabawy z przyjaciółmi i nauki życia. Co ciekawe, według wielu połączenie pracy zawodowej i dzieci jest nie na miejscu, jednak nie każdy tak sądzi. Niektóre kraje są zdania, że nawet nastolatkowie mogą pracować i być traktowani na równi z dorosłymi. Idealnym tego przykładem są Czechy, które postanowiły właśnie zmienić kodeks pracy, by to czternastolatkowie mogli pójść do pracy.

W Czechach do pracy pójdą już nastolatkowie. Muszą mieć jedynie 14 lat

Jak czytamy na portalu ct24.ceskatelevize.cz, Czesi zmienili właśnie kodeks pracy, a dokładnie przepisy dotyczące rynku pracy - zalegalizowanie pracy tymczasowej dla czternastolatków. Co to jednak dokładnie oznacza? Dzięki tej rewolucji nastolatkowie w czasie wakacji po przejściu odpowiednich badań lekarskich i uzyskaniu zgody rodzica będą mogli podjąć się pracy. Ważne jednak jest to, iż w ich przypadku praca będzie mogła trwać maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Niedozwolone będą nadgodziny, praca nocna oraz ciężkie obowiązki. Interesującym jest także fakt, że dzieci będą otrzymywać taką samą pensję jak dorośli, czyli co najmniej stawkę minimalną, która wynosi 124,40 CZK za godzinę (ok. 21 zł).

Czternastolatkowie mogą wykonywać tylko lekkie prace bez nocnych zmian. Należą do nich kierownicy obozów, animatorzy, dostawcy lub różne prace pomocnicze w cukierniach lub kawiarniach - czytamy na portalu ct24.ceskatelevize.cz.

Czternastolatkowie w pracy to dobry pomysł? Zdania są podzielone

Pomysł legalnego zatrudniania 14-latków budzi mieszane uczucia i trudno jednoznacznie ocenić, czy to dobre rozwiązanie. Z jednej strony może to przynieść wiele korzyści, a z drugiej strony pojawia się także wiele obaw. Praca w tak młodym wieku może negatywnie wpływać na edukację, zaburzyć równowagę między nauką a wypoczynkiem i narazić młodzież na przemęczenie. Dodatkowo mimo wszystko istnieje również ryzyko wyzysku - nawet jeśli formalnie cały proces odbywa się zgodnie z prawem.

Z punktu widzenia gospodarki, to szansa na aktywizację grupy i ułatwienie wstępu do kariery zawodowej. Regularne i ucywilizowane wprowadzanie młodych na rynek pracy może pomóc w przyszłości ograniczyć zjawisko bierności zawodowej i lepiej przygotować przyszłe pokolenia do realiów pracy. W końcu każda praca czegoś nas uczy, czy to funkcjonowania w zespole, czy wywiązywania się z zadań, czyli odpowiedzialności - mówił Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service, cytuje portalnext.gazeta.pl.

Czy w wieku 14 lat można iść do pracy w Polsce?

W Polsce pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, nie przekroczyła 18 lat i zakończyła ośmioletnią szkołę podstawową. Dla tych osób istnieje możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przy wykonywaniu prac lekkich. W przypadku osób poniżej 15. roku życia, zatrudnienie jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach i wymaga uzyskania zgody rodziców oraz wielu odpowiednich zezwoleń.

