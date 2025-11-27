Black Friday to czas wzmożonej aktywności oszustów internetowych, wykorzystujących pośpiech i nieuwagę kupujących.

Eksperci Fortinet ostrzegają przed licznymi fałszywymi domenami i stronami e-commerce stworzonymi w celu wyłudzania danych i pieniędzy.

Należy weryfikować strony sklepów, sprawdzać opinie innych użytkowników, dane kontaktowe oraz profile w mediach społecznościowych.

Regularne aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji na urządzeniach to kluczowy element ochrony przed oszustwami.

Black Friday 2025

Black Friday z roku na rok bije rekordy popularności, a sklepy internetowe notują ogromne wzrosty sprzedaży. Według danych Tpay, w zeszłym roku obroty e-sklepów podczas czarnego piątku były aż o 136% wyższe niż w innych dniach końcówki listopada i początku grudnia. W tym roku spodziewany jest podobny boom. Nie zapominajmy jednak, że wzrost aktywności zakupowej to także idealny moment dla cyberprzestępców, którzy próbują wykorzystać pośpiech, emocje i brak czujności kupujących.

Eksperci firmy Fortinet alarmują, że tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy pojawiło się ponad 18 tysięcy nowych domen powiązanych z Black Friday i świętami, a wśród ponad 19 tysięcy stron e‑commerce aż 2900 okazało się złośliwych. Wiele z nich zostało stworzonych wyłącznie po to, by wyłudzać pieniądze i dane klientów.

Oszuści grasują. Podczas zakupów zachowaj ostrożność

Jeśli więc masz w planach na szał zakupowy w kolejnych dniach, pamiętaj, by zachować szczególną ostrożność. Oszuści podszywają się dziś pod kurierów, sklepy czy operatorów płatności, wysyłając e‑maile i SMS-y z linkami do fałszywych stron. Te wyglądają niemal identycznie jak prawdziwe sklepy - różnice w adresie bywają minimalne, a elementy graficzne często skopiowane są 1:1.

Podczas zakupów w sieci należy zachować szczególną ostrożność i przed złożeniem zamówienia upewnić się, czy strona sklepu jest prawdziwa. Warto m.in. sprawdzić opinie innych użytkowników, dane kontaktowe, adres sklepu oraz jego profile w mediach społecznościowych. Jeśli ich nie ma lub wyglądają podejrzanie, na przykład zostały założone kilka dni wcześniej, lepiej zrezygnować z zakupów. O witrynie wiele mogą też powiedzieć dostępne na niej opcje płatności. Niepokojącym sygnałem może być np. znacznie zawyżony koszt dostawy przy płatności za pobraniem w stosunku do standardowych metod, takich jak przelew online lub karta – wskazuje Joanna Chmielak, Enterprise Sales Manager w firmie Fortinet.

Dodatkowo nie zapominajmy, że współcześnie przestępcom "pomaga" również AI. Nowoczesne narzędzia oparte na generatywnej sztucznej inteligencji pozwalają tworzyć profesjonalnie wyglądające strony, grafiki i opisy produktów. Dzięki temu fałszywe oferty są trudniejsze do wykrycia niż kiedykolwiek.

Podczas zakupów internetowych zachowanie zdrowego rozsądku i postępowanie zgodnie z kilkoma prostymi zasadami może skutecznie ochronić nas przed utratą pieniędzy i danych. Poza weryfikowaniem stron i nadawców wiadomości, równie ważne jest regularne aktualizowanie systemów operacyjnych na komputerze czy telefonie oraz aplikacji - przypomina Joanna Chmielak, Enterprise Sales Manager w firmie Fortinet.