Oszuści znaleźli nową metodę. Ofiarami są młode osoby

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-09-23 1:27

Cyberprzestępcy znów uderzają, lecz tym razem na celowniku są młodsze osoby, które na co dzień korzystają z internetu i mediów społecznościowych. Nowa metoda naciągaczy rozprzestrzenia się błyskawicznie i może skończyć się utratą pieniędzy oraz wrażliwych danych.

Autor: Getty Images
  • Cyberprzestępcy zmieniają taktykę, atakując młodych użytkowników internetu nowymi metodami oszustw.
  • Wykorzystują fałszywe wyprzedaże i konkursy w mediach społecznościowych, aby wyłudzić pieniądze i dane.
  • Kliknięcie w podejrzany link może prowadzić do instalacji złośliwego oprogramowania. Jak możesz się chronić?

Oszuści w Polsce nie próżnują

Przez lata ofiarami internetowych oszustw najczęściej były osoby starsze, które nie zawsze potrafiły odróżnić fałszywe wiadomości od prawdziwych. Dziś jednak przestępcy zmieniają taktykę i coraz częściej kierują swoje działania do młodszych użytkowników sieci. Wykorzystują media społecznościowe, chwytliwe hasła i emocje, by skłonić do kliknięcia w podejrzane linki lub dokonania szybkiego przelewu. Efektem może być utrata pieniędzy i danych osobowych.

Nowy trik oszustów. Atakują głównie Generację Z i Millenialsów!

Internetowe oszustwa nie zwalniają tempa. Najnowszy trend to fałszywe oferty likwidacyjnych wyprzedaży w sklepach online. Coraz częściej pojawiają się także podejrzane wiadomości o rzekomych konkursach, w których "znajomy" prosi nas o kliknięcie linku i zagłosowanie na jego dziecko.

Schemat działania jest prosty - w mediach społecznościowych pojawia się emocjonalny post o zamykanym sklepie i wyprzedaży całego asortymentu. Niskie ceny i hasła typu "musimy wyprzedać wszystko" mają wywołać wrażenie wyjątkowej okazji i skłonić do szybkiego zakupu. W rzeczywistości to fikcja – albo towar wcale nie istnieje, albo jest sprzedawany drożej niż w innych miejscach.

Kliknięcie w link prowadzący do "promocji" może zainstalować w telefonie lub komputerze złośliwe oprogramowanie. Takie wirusy potrafią wykradać dane logowania do bankowości internetowej, przejmować hasła do poczty czy mediów społecznościowych, a nawet podglądać to, co wpisujemy na klawiaturze.

Jak się chronić przed oszustami?

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które mogą uratować się przed pułapką oszusta:

  • nie klikaj w podejrzane linki
  • nie instaluj nieznanych aplikacji
  • sprawdzaj opinie sklepów internetowych, zanim cokolwiek kupisz
  • włącz dwustopniowe logowanie
  • zgłaszaj każdą próbę wyłudzenia do odpowiednich służb.
Sonda
Czy spotkałeś się kiedyś z próbą oszustwa przez telefon lub internet?
