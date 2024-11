QUIZ. Zgadniesz, co oznaczają te symbole chemiczne? W tym quizie trzy błędy to norma

Oszustwa w Polsce. Prób wyłudzeń coraz więcej

Zatrważająca liczba Polaków spotkała się z wyłudzeniem lub próbą wyłudzenia danych osobowych czy pieniędzy. To niepokojące, iż takich sytuacji nadal jest tak wiele, mimo tego, że co rusz media i władze starają się przypominać o bezpieczeństwie w sieci i nie tylko. Niestety spora część oszustów opracowała swoje metody do perfekcji i nadal zaskakują trikami, na które społeczeństwo co jakiś czas daje się nabrać. Na co więc uważać?

Nowe metody wyłudzeń zaskakują. Na te triki trzeba uważać

Zespół CERT Polska, działający w ramach NASK, a w zasadzie analitycy z owego instytutu jakiś czas temu opublikowali najnowsze metody oszustów, o których nadal nie słyszała spora część Polaków. Według raportu za rok 2023 przestępcy rozwinęli kilka rodzajów ataków.

Wśród owych technik pojawiło się m.in. wykorzystywanie kodów QR na parkometrach. Kierowcy, chcąc szybko uiścić opłatę, skanowali kod i dokonywali płatności na fałszywej stronie. Tym samym oszuści wykradali dane kart bankowych. Niestety to nie koniec.

W okresie wakacyjnym przestępcy sprytnie podszywali się pod dzieci przebywające na wakacjach i prosili rodziców o przelewy lub dane kart płatniczych. W tym roku zauważono również nasilenie wyłudzeń za pomocą ankiet, a dokładnie badań satysfakcji.

Jak widać więc, możliwości jest sporo, więc lepiej uważać na każdym kroku i zgłaszać takowe incydenty do odpowiednich miejsc. Gdzie konkretnie?

Gdzie zgłosić podejrzenie oszustwa? Jest kilka możliwości

Jeśli zauważysz próbę oszustwa lub będziesz ofiarą przestępców, pamiętaj, by zgłosić taką sytuację. Aktualnie mamy cztery kanały zgłaszania tego typu treści:

SMS na numer 8080

Formularz na stronie incydent.cert.pl

Email na adres [email protected]

Funkcje w aplikacji mObywatel.

Oczywiście można także zadzwonić na policję i poinformować funkcjonariuszy o całym zdarzeniu.