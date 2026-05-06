Osoby z tą grupą krwi przyciągają komary. To ponad 30% Polaków

Komary wybierają nas nieprzypadkowo

Jak podaje portal WP, zespół naukowców ze Sri Lanki przeanalizował zachowanie 300 samic komara Aedes aegypti. Po okresie głodzenia owady miały dostęp do próbek krwi różnych grup: 0, A, B i AB. Po godzinie sprawdzono zawartość ich jelit, by ustalić, którą krew wybierały najczęściej.

Wyniki były wyraźne - najczęściej wykrywano krew grupy 0, która stanowiła ponad 30% wszystkich próbek. To istotna informacja, biorąc pod uwagę, że właśnie ta grupa krwi jest jedną z najczęstszych również w Polsce.

Dlaczego akurat grupa 0?

Osoby z grupą krwi 0 mają niższy poziom czynnika von Willebranda, czyli białka odpowiadającego za krzepnięcie krwi. Różnica wynosi nawet 20–30% w porównaniu z innymi grupami.

Mniej tego czynnika może oznaczać wolniejsze krzepnięcie, co potencjalnie ułatwia komarom pobieranie krwi i jej przepływ w ich układzie pokarmowym. Innymi słowy - dla owada taki "posiłek" może być po prostu łatwiejszy.

Co przyciąga komary?

Co ciekawe, grupa krwi to tylko jeden z wielu czynników. Komary zwracają uwagę także na:

zapach skóry i mikrobiom,

wydychany dwutlenek węgla,

temperaturę ciała,

pot i zawarte w nim substancje chemiczne.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowy groźny gatunek kleszcza w Polsce. Pojawił się w tych miejscowościach [LISTA]

12

Jak chronić się przed komarami?

Coraz cieplejsze dni sprawiają, że chętniej spędzamy czas na zewnątrz - wieczorne spacery, grille czy siedzenie na balkonie stają się codziennością. Niestety wraz z tym rośnie też aktywność komarów, które potrafią skutecznie uprzykrzyć relaks na świeżym powietrzu. Jak więc się przed nimi chronić? Warto przede wszystkim sięgać po sprawdzone repelenty z DEET, nosić jasne, przewiewne ubrania zakrywające skórę oraz unikać przebywania na dworze w godzinach ich największej aktywności, czyli o zmierzchu i o świcie.