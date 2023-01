Łzy same cisną się do oczu

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. 45-letni mieszkaniec Krasnegostawu został napadnięty i pobity przez dwóch młodych mężczyzn. - Z relacji zgłaszającego wynikało, że są to znajomi jego nieletniej córki. Napastnicy mieli wtargnąć do mieszkania 45-latka, przewrócić go na podłogę, po czym kopać po całym ciele. Następnie wybiegli z mieszkania i oddalili się w nieznanym kierunku - informuje aspirant Jolanta Babicz, oficer prasowy KPP w Krasnymstawie. Policjanci szybko namierzyli sprawców. Byli to 19-letni mieszkaniec gminy Łopiennik Górny i 20-letni mieszkaniec Krasnegostawu. Obydwaj usłyszeli już zarzuty. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych motywem pobicia był fakt, iż ojciec zakazał swojej nieletniej córce wyjść z domu - wyjaśnia oficer prasowy. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego pobicie zagrożone jest kara pozbawienia wolności do lat 3.

