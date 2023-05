i Autor: materiały prasowe

Odpocznij na łonie natury! Nadchodzi Święto Krainy Lessowych Wąwozów

Materiał sponsorowany

Marzysz o wypoczynku na łonie natury z dala od wielkomiejskiego zgiełku? To wydarzenie jest idealne dla Ciebie. Po raz pierwszy na Ziemi Lubelskiej odbędzie się Święto Krainy Lessowych Wąwozów, które w tym roku połączy siły z Nałęczowskim Festiwalem Otwartych Ogrodów. To doskonała okazja do podziwiania pięknych, zielonych i niedostępnych na co dzień miejsc oraz odpoczynku w zgodzie z naturą.