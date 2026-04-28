Od 1 lipca najniższa krajowa pójdzie w górę. 8458 zł dla stażystów

Wynagrodzenia w Polsce w górę

Od 1 lipca 2026 roku pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na kolejną podwyżkę wynagrodzeń. To efekt corocznej waloryzacji zapisanej w przepisach, która obejmuje setki tysięcy osób zatrudnionych w sektorze medycznym. Nowe stawki – jak co roku – powiązane są z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Kluczowa kwota: ponad 8900 zł

Punktem wyjścia do wyliczeń minimalnych pensji w ochronie zdrowia jest przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego roku. W 2025 roku wyniosło ono dokładnie 8903,56 zł brutto. To właśnie ta wartość posłużyła do ustalenia nowych stawek obowiązujących od lipca 2026. Efekt? Wzrosty są zauważalne w każdej grupie zawodowej – od lekarzy specjalistów po personel pomocniczy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Lekarze i specjaliści z wyraźnymi podwyżkami

Najwyższe minimalne wynagrodzenia tradycyjnie dotyczą lekarzy ze specjalizacją. Od lipca ich pensja nie będzie mogła być niższa niż 12 910,16 zł brutto, co oznacza wzrost o ponad 1000 zł w porównaniu do poprzednich stawek. Na wyższe wypłaty mogą liczyć także:

farmaceuci, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci czy pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją – minimum 11 485,59 zł brutto,

lekarze bez specjalizacji – co najmniej 10 595,24 zł brutto.

Najniższa stawka? Ponad 8400 zł

Istotna zmiana dotyczy także najmłodszych pracowników systemu. Lekarze stażyści od 1 lipca będą zarabiać minimum 8458,38 zł brutto. To właśnie ta kwota przyciąga uwagę, bo stanowi jedną z najniższych gwarantowanych stawek w systemie, a jednocześnie wyraźnie pokazuje skalę wzrostów.

Minimalna krajowa 2026

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce podskoczyło z 4666 zł brutto do 4806 zł brutto. W tym roku nie będzie już kolejnej zmiany wysokości tego wynagrodzenia. W 2027 roku jednak według najnowszych prognoz opartych na analizach Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że minimalne wynagrodzenie wyniesie 5103 zł brutto.