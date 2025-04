Obowiązkowa religia wróci do szkół? Chcą dwóch godzin w tygodniu

Moto Session to największe motoryzacyjne święto we wschodniej Polsce

Spis treści

Religia w szkołach. Jakie są nowe zasady?

Obecnie udział w lekcjach religii nie jest obowiązkowy, a przedmiot ten, choć jest oceniany, to jego stopnie nie wliczają się do średniej. Aktualny system pozostawia więc uczniom i ich rodzicom swobodę wyboru. Zanim jednak doszło do takich rewolucji, za które odpowiada w szczególności nowy rząd i Barbara Nowacka, to lekcje religii odbywały się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a ocena z owego przedmiotu była wliczana do średniej. Teraz sprawa wygląda całkiem inaczej, lecz - jak się okazuje - nie każdy jest zadowolony - Stowarzyszenie Katechetów Świeckich chce powrotu obowiązkowych lekcji religii lub etyki w wymiarze dwóch godzin w tygodniu.

Czy religia jest obowiązkowa w szkołach? SKŚ chce wprowadzenia zmian

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich (SKŚ) podjęło inicjatywę obywatelską, uruchamiając ogólnopolską zbiórkę podpisów pod projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz Prawa oświatowego. O wszystkim poinformował rzecznik stowarzyszenia Dariusz Kwiecień.

Ruszyła ogólnopolska zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Prawo oświatowe, który dotyczy obowiązkowego wyboru lekcji religii lub etyki w szkołach - przekazał rzecznik Stowarzyszenie Katechetów Świeckich Dariusz Kwiecień, czytamy na portalu niedziela.pl.

Celem inicjatywy jest wprowadzenie obowiązkowego wyboru lekcji religii lub etyki w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W wyjątkowych sytuacjach wymiar ten mógłby zostać zmniejszony do jednej godziny za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego, władz zwierzchnich innych kościołów lub związków wyznaniowych. Dodatkowo SKŚ domaga się, aby oceny liczyły się przy promocji do następnej klasy, a same zajęcia odbywały się w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Aby projekt mógł zostać oficjalnie rozpatrzony przez Sejm, komitet inicjatywy obywatelskiej musi w ciągu trzech miesięcy zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów.

Sonda Czy religia powinna pozostać obowiązkowym przedmiotem w polskich szkołach? Tak, religia w szkole to ważny element wychowania Nie, religia powinna być nauczana poza szkołą Tak, ale powinna być prowadzona w zmienionej formie Nie mam zdania