Objazdy, korki i zamknięcia ulic. Trudna niedziela w Lublinie

Trasa biegu "Wiosenna Dycha" w Lublinie

Sportowa impreza pod nazwą „Wiosenna Dycha” zgromadzi na starcie blisko 900 zawodników. Organizatorzy wytyczyli trasę prowadzącą przez najważniejsze ciągi komunikacyjne oraz samo serce miasta. Biegacze wyruszą z Placu Po Farze, gdzie zaplanowano również metę rywalizacji. Uczestnicy przemieszczą się ulicami Grodzką, Bramową, Królewską, Wyszyńskiego i Zamojską, by następnie skierować się w stronę Mostu Kultury. Dalsza część trasy poprowadzi wzdłuż rzeki Bystrzycy oraz przez teren Parku Ludowego. W drodze powrotnej sportowcy pokonają między innymi ulice Filaretów, Zana, Nadbystrzycką, Narutowicza oraz Krakowskie Przedmieście.

Rywalizacja będzie się toczyć przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, dlatego zmotoryzowani muszą być przygotowani na tymczasowe blokady przejazdów i zatory. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy będą czuwać służby porządkowe zapewnione przez organizatorów, a ruchem na skrzyżowaniach pokierują funkcjonariusze policji wspomagani przez strażników miejskich.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Lublinie

Najpoważniejsze konsekwencje niedzielnego wydarzenia odczują osoby korzystające z transportu zbiorowego. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie opracował kompleksowy plan objazdów, który obejmie kilkadziesiąt połączeń.

Modyfikacje tras dotkną autobusów o numerach: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 32, 39, 40, 44, 45, 55, 74, a także wszystkich linii oznaczonych numerami powyżej 150. Pojazdy zostaną skierowane na trasy alternatywne, prowadzące między innymi przez aleję Unii Lubelskiej, aleję Tysiąclecia, aleję Solidarności, ulicę Dolna 3 Maja oraz Lubelskiego Lipca ’80.

Pasażerowie muszą liczyć się z wydłużonym czasem podróży oraz zmienionymi rozkładami jazdy. Niektóre autobusy będą omijać zamknięte odcinki wyłącznie w jedną stronę lub tylko przez krótki czas. Większość utrudnień w komunikacji miejskiej zaplanowano na godziny od 8.45 do 10.45.

Paraliż centrum Lublina. Apel służb do kierowców

Niedzielne przedpołudnie w sercu stolicy województwa lubelskiego zapowiada się jako spory problem logistyczny. Trudności w przemieszczaniu się odczują nie tylko kierowcy aut osobowych, ale również piesi i użytkownicy komunikacji miejskiej. Szczególnych zatorów należy spodziewać się w rejonie Krakowskiego Przedmieścia, na alejach Racławickich, a także w okolicach mostów i dróg biegnących równolegle do Bystrzycy.

Przedstawiciele służb mundurowych proszą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględne wykonywanie poleceń wydawanych przez osoby nadzorujące ruch. Zaleca się wcześniejsze zapoznanie z nowymi rozkładami jazdy komunikacji miejskiej oraz, w miarę możliwości, wybieranie dróg alternatywnych lub rezygnację z podróży samochodem w rejonie objętym zawodami.

Lublin czekał, Dublina nie było

