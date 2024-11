i Autor: Shutterstock, Od 1 stycznia 2025 wejdzie w życie obowiązek segregowania odpadów tekstylnych i odzieży. Dla części Polaków może to stanowić problem, bo w ich miastach nie będzie już kontenerów na tekstylia

Segregacja mocno utrudniona

Nowy obowiązek od 1 stycznia 2025. Część Polaków już jest niezadowolona. Chodzi o ubrania

Od 1 stycznia 2025 wejdzie w życie obowiązek segregowania odpadów tekstylnych i odzieży. Dla części Polaków może to stanowić problem, bo w ich miastach nie będzie już kontenerów na tekstylia. W to miejsce ludzie będą musieli sami zawieźć ubrania do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jak na przykład w Lublinie. Obowiązek segregowania tekstyliów już teraz budzi niezadowolenie.