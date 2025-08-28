Nowe podstawy programowe w szkołach. Od września na uczniów czeka sporo zmian!

Od września w polskich szkołach nadchodzą znaczące zmiany w systemie edukacji.

Zmiany obejmą m.in. lekcje religii, ale przede wszystkim nową podstawę programową, która będzie wprowadzana stopniowo.

Reforma ma na celu dostosowanie treści nauczania do potrzeb uczniów, obejmując przedszkola, podstawówki i szkoły ponadpodstawowe.

Jakie konkretnie modyfikacje czekają uczniów i nauczycieli w nadchodzących latach?

Nowy rok szkolny 2025/2026. Będzie sporo zmian

Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim powrót do sali lekcyjnych. Ten rok szkolny będzie jednak inny niż poprzednie, bo już od września uczniów czekają istotne zmiany. W życie wchodzi m.in. nowe rozporządzenie dotyczące lekcji religii - od 1 września 2025 roku będą one odbywać się tylko raz w tygodniu. To jednak dopiero początek reform. Kolejne lata przyniosą jeszcze większe modyfikacje.

Rewolucja w szkołach od września 2025. Będzie osiem zmian

Nowe podstawy programowe w szkołach

Prawdziwe rewolucje w polskiej edukacji rozpoczną się od 2026 roku. Okazuje się bowiem, że właśnie wtedy rozpocznie się stopniowe wprowadzanie nowej podstawy programowej, która ma całkowicie zmienić sposób organizacji nauki w polskich placówkach oświatowych. Pierwsze zmiany odczują najmłodsi - obejmą one dzieci w przedszkolach oraz uczniów klas 1 i 4 szkół podstawowych. Reforma ma na celu lepsze dostosowanie treści nauczania do możliwości rozwojowych dzieci.

Co ważne, od 1 września 2027 roku nowe podstawy programowe zostaną wprowadzone także w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych. Oznacza to, że zmiany obejmą już wszystkie kluczowe poziomy edukacyjne - od przedszkola, przez szkołę podstawową, aż po licea i technika. Reforma ma być rozłożona w czasie właśnie po to, aby szkoły i nauczyciele mogli odpowiednio przygotować się do nowych wymagań, a uczniowie stopniowo wchodzili w zmieniony system.

