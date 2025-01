Zero litości

Nowe opłaty przy kasach w Biedronce. Klienci muszą się przyzwyczaić

Do tej pory w sklepach sieci Biedronka podobnie jak w innych tego typu miejscach klienci mogli pakować m.in. owoce, pieczywo czy cukierki do torebek foliowych dostępnych na terenie całego marketu. Okazuje się jednak, że spora część osób do takich foliówek pakowała także inne produkty, w tym całe zakupy. Od stycznia 2025 roku coś takiego nie będzie już możliwe bez dodatkowej opłaty! Dlaczego zdecydowano się na taką rewolucję?

Koniec z darmowymi foliówkami w Biedronce! Dlaczego zdecydowano się na taki krok?

Cienkie reklamówki, które większość klientów może spotkać w alejce z pieczywem i owocami są objęte opłatą od stycznia 2025 roku w sklepach sieci Biedronka - mówimy o 25 gr/szt. (0,20 zł +VAT).

Ważne, aby "zrywki" były używane zgodnie z przeznaczeniem, czyli jedynie do pakowania towarów sprzedawanych luzem (np. warzywa, owoce, bakalie, pieczywo, słodycze) [...] Opłata zostanie naliczona jedynie, jeśli klient użyje zrywki do zapakowania produktów z kategorii "non-food" lub produktów spożywczych posiadających własne opakowanie - mówiła Dagmara Łakoma, starsza menedżerka ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka w rozmowie z portalem zielona.interia.pl.

Wielu klientów zastanawia się, czy nowa opłata to nowy dochód dla przedsiębiorstwa. Okazuje się, że nie, bowiem jest to opłata recyklingowa, która trafia do właściwego urzędu marszałkowskiego.

