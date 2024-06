Nowe fakty w sprawie Nikoli. 14-latka zaginęła w Berlinie. Ma wyłączony telefon

Cebularz to najsłynniejszy lubelski przysmak. W czym tkwi jego fenomen? Zdradzamy sekretny przepis

14-letnia Nikola wracała ze Szwajcarii do Warszawy. Miała przesiąść się w Berlinie, ale do tego nie doszło. Zgłoszenie o zaginięciu nastolatki policjanci otrzymali 19 czerwca. - Małoletnia do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Ktokolwiek widział zaginioną lub posiada informacje na temat jej pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Chełmie pod numerem 47 813 1210 lub alarmowym 112 - apelują policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Na fanpage'u "Gdziekolwiek jesteś" pojawił się nowe fakty w sprawie zaginionej dziewczyny. Okazuję się, że nastolatka w drugiej połowie czerwca samodzielnie oddaliła się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z kilkoma innymi wychowankami. - Nastolatkę wraz z przyjaciółmi znaleziono na terenie Szwajcarii skąd w dniu 15 czerwca b.r. wracała do Polski, poprzez Niemcy, gdzie w Berlinie miała wsiąść w samolot do Warszawy. Akcję powrotu nastolatków do kraju koordynowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Niestety w drodze powrotnej, w Niemczech, a konkretniej mówiąc w Berlinie, dziewczyna oddaliła się z postoju - czytamy na stronie "Gdziekolwiek jesteś". Nikola Myślińska nadal jest zaginiona. Jej telefon jest wyłączony.

Sonda Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął? Tak, ale udało się go odnaleźć. Tak i do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Nie.